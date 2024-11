Offenbach (dpa) - Mit Sonne, Wolken, Nebel und teils frühlingshaften Temperaturen bleibt das Herbstwetter auch zum Wochenstart stabil. «Zu Wochenbeginn geht das alte Spiel weiter», heißt es beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Auch in den kommenden Tagen werde sich am Wettergeschehen nur wenig ändern.