Wetter in Hessen: viel Sonne, Wolken und wenig Regen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen zunächst heiteres und sonniges Wetter bis gegen Ende der Woche dann vermehrt Wolken aufziehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Mittwoch nach teils zäher Nebelauflösung wechselnd bis leicht bewölkt, mancherorts gibt es aber auch den ganzen Tag Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad und es bleibt trocken. In der Nacht zum Donnerstag sinkt die Temperatur auf bis zu minus 3 Grad, örtlich ist Glätte möglich.

Am Donnerstag kann es am Morgen noch Nebel geben, ehe es dann den restlichen Tag über sonnig wird. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es leicht bewölkt bis klar. Örtlich gibt es Nebel.

Am Freitag gibt es laut DWD in der Vorderpfalz und in Rheinhessen etwas Regen, sonst bleibt es weitgehend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad, im höheren Bergland um 6 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es teils stärker bewölkt. Im Osten und Nordosten ist laut Prognosen anfangs noch etwas Regen möglich.