Herbstlich graues Wetter – Nebel und Regen bleiben präsent

Offenbach (dpa/lhe) - Trübes, aber mildes Herbstwetter erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, im Nordosten kann es anfangs noch etwas heiter sein. Im Westen fällt gebietsweise Regen, während es vielerorts trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im höheren Bergland maximal 15 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.