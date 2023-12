Nebel und Wolken in den kommenden Tagen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Eher tristes Vorweihnachtswetter: Mit Nebel und Wolken müssen die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen rechnen. Am Sonntag werde es stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Im Süden sei es teils nebelig-trüb, im Tagesverlauf könne es aber Auflockerungen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht Grad.