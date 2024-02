Milde Temperaturen und wenig Regen in den nächsten Tagen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich zum Februarende auf milde Temperaturen und wenig Regen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte, startet der Dienstag mit einigen Wolken, die im Tagesverlauf auflockern und auch mal die Sonne durchlassen. Es bleibt trocken bei sieben bis zwölf Grad, in Hochlagen um vier Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt und meist trocken. Stellenweise treten allerdings Nebel oder Hochnebel auf und die Temperaturen sinken auf zwei bis minus ein Grad, in höheren Lagen bis zu minus vier Grad. Örtlich kann es glatt werden.