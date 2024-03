Wolken zur Wochenmitte, Sonne zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Auf ein paar graue und teils nasse Tage müssen sich die Menschen in Hessen einstellen. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bleibt der Himmel meist stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Außerdem werde es nass: Am Dienstag soll demnach immer häufiger Regen aufkommen. Dazu gebe es Höchsttemperaturen von 9 bis 11 Grad, die nachts bei Wolken und etwas Regen auf 4 bis 1 Grad abkühlen.