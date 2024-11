Offenbach (dpa/lhe) - Ein grauer Himmel begleitet die Menschen in Hessen bis ins Wochenende hinein. Es bleibe heute stark bewölkt bis bedeckt bei höchstens 4 bis 8 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ab dem Mittag gebe es von Nordosten her außerdem zeitweise Regen oder Sprühregen.