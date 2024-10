Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Mildes Herbstwetter und immer wieder blauer Himmel erwarten die Menschen in Hessen für den Rest der Woche. Der Tag starte heute vor allem im Süden und in der Mitte des Bundeslandes mit Wolken und teils Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Norden sieht es demnach zunächst noch freundlicher aus, aber am Nachmittag machen sich auch dort mehr Wolken breit, während sich dann der Süden über Auflockerungen freuen kann. Insgesamt bleibe es aber trocken bei höchstens 14 bis 16 Grad.