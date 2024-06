Mix aus Sonne und Wolken: Woche in Hessen niederschlagsfrei

Offenbach (dpa/lhe) - Während die Menschen im Süden und Südwesten Deutschlands weiter mit Starkregen und Hochwassergefahr zu kämpfen haben, erwartet die Menschen in Hessen ein angenehmerer Start in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte, zeigt sich insbesondere der Montagnachmittag mit längeren sonnigen Abschnitten freundlich und es bleibt trocken. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad.