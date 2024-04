Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Einen Mix aus Sonne und Wolken wird es am Wochenende in Hessen geben. Selten seien einzelne Schauer zu erwarten, überwiegend bleibe es niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad. Der Wind weht mäßig, teils frisch. Am Montag soll es in Hessen nach der DWD-Vorhersage wolkig bis stark bewölkt werden, aber weitgehend trocken bleiben. Es werden Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad erwartet.