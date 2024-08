Wetter in Hessen heiter bis wolkig

Offenbach (dpa/lhe) - Nach Hitze, Gewittern und Starkregen in den vergangenen Tagen beruhigt sich das Wetter wieder. In Hessen wird es am Donnerstag heiter bis wolkig und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 31 Grad, im Bergland sind Temperaturen von 22 bis 25 Grad möglich.