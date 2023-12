Wochenstart in Hessen teils heiter, teils wolkig

Offenbach (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche soll das Wetter in Hessen teils heiter, teils wolkig werden. Am Montag bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und zehn Grad trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Der Dienstag startet im Süden mit Auflockerungen, ansonsten wird es landesweit meist stark bewölkt und niederschlagsfrei. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von maximal drei bis sechs Grad. In der Nacht soll Regen aufziehen. Mittwoch bleibt es bei höchstens fünf bis acht Grad grau, zeitweise soll es regnen.