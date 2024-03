Freundlicher Wochenstart beim Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit freundlichem Wetter beginnt die Woche in Hessen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist es am Montagvormittag zunächst noch wechselnd bewölkt und im Osten regnet es noch etwas. Bis zum Abend lockern die Wolken aber auf, die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. In Hochlagen bleibt es bei kühleren sieben Grad. Morgens muss im höheren Bergland noch mit geringer Glättegefahr gerechnet werden.

Die Nacht auf Montag wird noch einmal kalt, die Temperaturen sinken teils unter den Gefrierpunkt - es muss also mit Frost in Bodennähe gerechnet werden. Ähnliches Wetter erwartet Hessen der Vorhersage zufolge am Dienstag, es ist heiter bis wolkig, dazu wird es wieder wärmer. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 14 und 17 Grad, in Hochlagen um 12 Grad. Am Mittwoch zieht voraussichtlich leichter Regen heran.