Kaltes und nasses Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird am Sonntag ungemütliches Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist mit starker Bewölkung sowie Regen- und Graupelschauern zu rechnen. Dazu weht bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad verbreitet starker bis stürmischer Wind. In der Nacht zum Montag bleibt es trocken und die Temperaturen sinken teilweise bis zum Gefrierpunkt.