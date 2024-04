Ungemütliches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet nasses und windiges Wetter. Am Mittwoch sei mit starker Bewölkung und viel Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu herrschen Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei 4 bis 10 Grad bewölkt und regnerisch.