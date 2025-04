Ungemütliches April-Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Gründonnerstag bringt unbeständiges und regnerisches Wetter nach Hessen, am Abend sind vereinzelt Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, besteht in der Nacht zu Freitag örtlich die Gefahr von Starkregen, es kühlt auf 7 bis 2 Grad ab.