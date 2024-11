Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wechsel in die neue Woche müssen sich die Menschen in Hessen für trübes, kühles und nasses Herbstwetter wappnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet noch am Sonntag einen bedeckten Himmel, die Wolken sollen im Verlauf nur örtlich etwas auflockern. Vereinzelt rechnen die Experten auch mit Sprühregen.