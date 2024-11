Graues Herbstwetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen herbstliches und trübes Wetter in Hessen. Im Tagesverlauf wird es meist stark bewölkt bis bedeckt, aber es bleibt weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt soll es Sprühregen geben. Die Temperaturen steigen auf maximal sechs bis neun Grad, in Hochlagen auf höchstens vier Grad.