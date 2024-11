Regnerischer Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Hessen auf trübes Herbstwetter einstellen. Von Nordwesten ziehe am Mittag Regen auf, der sich südostwärts im Land ausbreite, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen demnach sechs bis zehn Grad. In der Nacht zu Dienstag gebe es gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.