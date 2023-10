Regnerischer Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter wird zu Beginn der neuen Woche in Hessen voraussichtlich wechselhaft. Es sei mit Regen, Wolken und milden Temperaturen von bis zu 16 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Im Süden des Bundeslandes könne es am Montag ab dem späten Nachmittag regnen, wohingegen es im Norden meist trocken bleibe. In der Nacht zum Dienstag regne es auch mal kräftiger. In der zweiten Nachthälfte ziehen die Niederschläge dann voraussichtlich wieder ab.

Am Dienstag und Mittwoch sei laut DWD weiter mit Regen zu rechnen. Am Dienstag erreichen die Temperaturen demnach Höchstwerte zwischen 12 und 15 und am Mittwoch zwischen 12 und 14 Grad. An beiden Tagen sei mit stark bewölktem Wetter zu rechnen. Nach DWD-Angaben kann es am Dienstag zu teils schauerartig verstärktem Regen kommen, der am Nachmittag wieder etwas nachlässt. Am Mittwoch soll der Regen voraussichtlich ab dem Mittag einsetzen.