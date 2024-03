Trübes Regenwetter zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Grau und häufig nass wird das Wetter in Hessen in der neuen Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Montag stark bewölkt bis bedeckt und es regnet häufig. Im Verlauf des Tages klinge der Regen von Südosten her nach und nach ab und die Menschen in Hessen können sogar einige Sonnenstrahlen erhaschen. Dazu gibt es laut DWD Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad.