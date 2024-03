Wochenstart in Hessen mit Regenschauern und Wolken

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem eher heiteren Wochenende wird es in Hessen wieder trüber. Tief «Elfi» zieht über das Bundesland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, regnet es am Montag länger und teils schauerartig bei Temperaturen von 9 bis 13 Grad. Danach fällt am Dienstag nur noch örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 12 Grad. Eine wechselnd bis teils starke Bewölkung mit etwas Regen zieht am Mittwoch auf, schwächt sich jedoch bereits gegen Abend wieder ab. Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 bis 14 Grad.