Wetter in Hessen zum Wochenstart sehr mild

Offenbach (dpa/lhe) - Der Wochenstart wird in Hessen noch einmal mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet heute Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad. Dazu bleibt es meist freundlich im Land - erst am späten Nachmittag könnte von Westen her Regen aufziehen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es dann regnerisch. Dabei kühlt es auf sieben bis vier Grad ab.