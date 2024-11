Wolken, Wind und Regen zum Wochenstart

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem milden Wochenende wird das Wetter in Hessen zum Wochenstart ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, ist der Himmel am Montag stark bewölkt. Die Meteorologen kündigen Windböen und Regenschauer an, die von Westen nach Osten über das Land ziehen. Dabei blieben den Angaben zufolge die Temperaturen mild mit Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. In der Nacht kühlen sie auf 7 bis 4 Grad ab.