Regen, Wind und Wolken in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen weiter wechselhaftes Wetter. Bei milden Temperaturen ist es zunächst regnerisch. Im Tagesverlauf lasse der Regen nach und es lockere auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem in Hochlagen und in Schauernähe sind laut dem DWD Windböen, in exponierten Lagen auch einzelne stürmische Böen möglich, die am Nachmittag nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und zehn Grad am Tag und zwischen drei und einem Grad in der Nacht.