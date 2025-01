Regen, Wind und Wolken in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich zunächst auf Regen und später zumindest im Bergland auf teils stark böigen Wind einrichten. Ab dem Mittag sei es dann niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen klettern auf höchstens sechs Grad. Am Wetter ändert sich auch zum Start ins Wochenende nicht viel, nur die Temperaturen steigen demnach leicht.