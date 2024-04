Weiterhin Regen und Wolken in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Regen und dichten Wolken gehen die Osterferien in Hessen weiter. Am Dienstag sei mit wechselnd bis starker Bewölkung sowie zeitlich begrenzten Regenschauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Ostermontag in Offenbach mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Dazu kommt Wind aus Südwesten mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es regnerisch, die Temperaturen sinken bis auf vier Grad.