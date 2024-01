Milde Temperaturen in der neuen Woche: Es wird regnerisch

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwarten die Menschen in Hessen Regen und Wolken und es wird etwas milder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Montag stürmisch, besonders im Bergland ist mit Sturmböen zu rechnen. Es kommt zeitweise zu Regen und Schauern bei Temperaturen zwischen milden sechs und zehn Grad. Besonders im Rothaargebirge setzt Tauwetter ein. In der Nacht zum Dienstag werden Schauer erwartet bei Tiefstwerten zwischen fünf und drei Grad. Im Norden kann es zu kurzen Graupelgewittern kommen.