Mild und regnerisch bis Aschermittwoch

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird das Wetter die Karnevalisten bei der Straßenfastnacht bis Aschermittwoch mit milden Temperaturen, aber auch mit Regen begleiten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, wird es am Sonntag zunächst meist stark bewölkt bis bedeckt sein. Zeitweise fällt Regen. Am Nachmittag gibt es ab und zu ein paar Auflockerungen. Abgesehen von einzelnen kurzen Schauern bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 6 und 12 Grad erwartet. Am Rosenmontag ist es laut DWD wechselnd bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. Daran wird sich auch an Fastnachtsdienstag nicht viel ändern, allerdings lässt die Regenneigung etwas nach.