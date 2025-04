Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem teils sonnigen Start in den Ostersonntag sollten die Menschen in Baden-Württemberg ab dem Mittag besser nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf und es soll regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.