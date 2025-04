Wolken und Regen nach Ostern

Stuttgart (dpa/lsw) - Ziemlich trübe Wetteraussichten nach Ostern: Am Dienstag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst heiter, dann ziehen aber immer mehr Wolken auf und ab und zu regnet es. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 20 Grad. Am Mittwoch soll es noch trüber werden: Meist ist es stark bewölkt, teilweise begleitet von schauerartigem Regen. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag.