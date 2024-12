Eher herbstlicher Jahresausklang mit Wolken und Regen

Offenbach (dpa/lhe) - Für die Menschen in Hessen sind die Wetteraussichten zum Jahresende eher trübe. Am schönsten wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Samstag mit oft auch sonnigen Abschnitten nach teils längerem Nebel oder Hochnebel. Auf den Bergen können die Temperaturen bis auf zehn Grad steigen, ansonsten liegen die Höchstwerte den Meteorologen zufolge bei sechs Grad.