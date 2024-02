Wolken, etwas Regen und milde Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start in die neue Woche erwarten die Menschen in Hessen milde Temperaturen und es bleibt weitestgehend trocken bis zur Mitte der Woche.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Montag stark bewölkt und es gibt nur vereinzelt etwas Regen. Am Nachmittag könnte es auch Schauer geben bei Höchsttemperaturen zwischen zehn und 13 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen zwischen vier und acht Grad.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, kurzzeitig kann es auch mal auflockern bei Temperaturen von neun bis 13 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf vier bis sieben Grad, im Bergland bis drei Grad.

Auch am Mittwoch bleibt die dicke Wolkendecke und es lockert nur gelegentlich auf. Weiterhin liegen die Temperaturen zwischen neun und 13 Grad, in Hochlagen zwischen fünf und acht Grad. Am Nachmittag erwarten die Wetterexperten teils stürmische Böen im Bergland. Gegen Abend gibt es vom Westen her vermehrt Regen.