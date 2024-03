Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Wechselhaftes Wetter begleitet die Menschen in Hessen durch die Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bringt der Dienstag zunächst einen grauen Himmel und oft leichten Regen, der am Nachmittag nachlässt. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Etwas mehr Regen fällt nachts im Süden und im äußersten Südwesten, wie es hieß.

Auf sehr milde Temperaturen können sich die Menschen in Hessen in Richtung Wochenende freuen: Mit bis zu 19 Grad am Donnerstag und maximal 17 Grad am Freitag steigen die Temperaturen deutlich, so die Vorhersage. Außerdem gibt es am Donnerstag eine Regenpause, es wird heiter bis wolkig. Am Freitag verdichten sich die Wolken laut DWD wieder und es gibt ab mittags örtlich Schauer mit zeitweise kräftigerem Wind. Ein paar Auflockerungen seien dazwischen aber auch möglich.