Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet wechselhaftes Wetter die kommenden Tage. Der Dienstag startet heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen liegt der Maximalwert bei um die 12 Grad. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Der Mittwoch bleibt im Osten zunächst weiterhin trocken, im Westen kann es regnen. Der Regen greift dann am Nachmittag auch auf den Osten über. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad, im höheren Bergland sind um die 9 Grad möglich.