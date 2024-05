Regen und Wolken zum Ende der Woche in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – Die Hessen müssen sich am Wochenende auf kühlere Temperaturen und Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Freitag im Westen zunächst noch etwas Regen, bevor sich das Wetter im Tagesverlauf etwas beruhigt. Am Nachmittag kann es von Südwesten her teils zu Auflockerungen kommen. Laut DWD bleibt es dann regenfrei. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad.

Am Samstag wird das Wetter in Hessen laut DWD wechselhaft. Am Abend kann es im Südwesten wieder vereinzelt regnen. Es bleibt also nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es überwiegend stark bewölkt, mit gebietsweisen Schauern oder schauerartigem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Der Sonntag folgt dem Trend. Es kommt laut den Meteorologen zu dichter Bewölkung, aber auch kurzen Auflockerungen. Vereinzelt kann etwas Regen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad.