Schauer und Wolken in Hessen: Bald Auflockerungen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Schauern ist in Hessen noch für ein paar Tage zu rechnen, bevor es wieder trockener werden soll. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es vor allem im Süden Hessens weiter regnerisch und bewölkt. Am Sonntag komme es demnach besonders im Süden zu Schauern und abends zu einzelnen Gewittern. Tagsüber steigen die Temperaturen laut der Vorhersage auf bis zu 21 Grad, in den Hochlagen auf bis zu 14 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, im Norden gibt es vereinzelt Windböen. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 11 bis 6 Grad, und es regnet weiter im Süden.

Die Woche startet am Montag wechselhaft, wobei in Südhessen mit stärkerer Bewölkung und Schauern zu rechnen ist. In der Nordhälfte bleibe es hingegen oft regenfrei. Für ganz Hessen erwartet der DWD schwachen Wind. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge auf bis zu 20 Grad und im Bergland auf bis zu 15 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, schauerartigen Regen gibt es von Südwest bis in die Mitte. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Mit Auflockerungen ist laut der Prognose am Dienstag zu rechnen. Den Angaben des DWD zufolge ist es meist niederschlagsfrei und nur noch wechselnd bewölkt. Den Süden Hessens erwarten allerdings weiter viele Wolken und gebietsweise noch Regen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad in ganz Hessen, in den Hochlagen bei 13 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig.