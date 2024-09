Herbstwetter in Hessen: Schauer und meist unter 20 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Einzelne Schauer und kühle Temperaturen kommen bis zum Wochenende auf die Menschen in Hessen zu. Am Dienstag werde es mit höchstens 17 bis 20 Grad am wärmsten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Zwar gebe es am Vormittag einzelne Schauer, aber den Rest des Tages über bleibe es meist trocken.