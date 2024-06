Regen und Wolken in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen ungemütlich. Am Montag kommt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst zu Regen, der im Laufe des Vormittags nachlässt. Später seien dann im Norden und auch im Süden wieder Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. Laut den Prognosen können die Schauer örtlich unwetterartige Ausmaße annehmen.

Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 21 und 24 Grad, in Hochlagen maximal 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer und Gewitter etwas nach, und es kommt zu ein paar Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 14 Grad.

Am Dienstag bleibt es in Hessen wolkig mit Schauern und Gewittern, die teils Starkregen und Hagel mit sich bringen können. Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt mit schauerartigem Regen, anfangs schließen die Experten vom DWD auch einzelne Gewitter nicht aus. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 16 Grad.