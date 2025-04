Wolken und Regen in Hessen - Temperaturen über 20 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Wolken, Schauer, Gewitter und Temperaturen über 20 Grad hat das Wetter über Ostern in Hessen im Gepäck. Am Freitag sei es verbreitet bedeckt mit örtlichem Regen und mit maximal zwölf Grad bleibe es deutlich kühler als an den folgenden Tagen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Samstag sei es meist niederschlagsfrei und vor allem im Süden seien auch sonnige Abschnitte möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad.