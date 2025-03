Schauer und teils auch Gewitter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wochenstart macht sich die Sonne in Hessen erst einmal rar. Nach örtlichem Nebel kann es gebietsweise Regenschauer geben, im Nordosten des Bundeslandes sind auch Gewitter möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, ist dann auch lokaler Starkregen bis 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich. Die Temperaturen bleiben im Tagesverlauf mit 14 bis 17 Grad und 10 Grad in Hochlagen recht mild. In der Nacht zum Dienstag klingen Schauer und örtliche Gewitter ab.