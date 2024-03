Regen, Saharastaub und bis zu 23 Grad zum Osterwochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Auf wechselhaftes Wetter müssen sich die Menschen in Hessen zum Osterwochenende einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, bleibt der Himmel am Karfreitag verbreitet voller Wolken und bringt außerdem Regen. Dazu gebe es Temperaturen von höchstens 12 bis 15 Grad. Menschen in höheren Lagen warnt der Wetterdienst zudem vor starken bis stürmischen Böen. Nachts lasse der Regen allmählich nach.