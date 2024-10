Wechselhaftes und mildes Wetter zum Start ins Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Auch zum Wochenende bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft und mild. Nach einem teils neblig-trüben, teils wolkigen Vormittag wird es im Tagesverlauf heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend zieht wieder Bewölkung auf und es kann gelegentlich regnen. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad und im höheren Bergland etwa 15 Grad.