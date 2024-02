Sehr mildes Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen ist das Wetter in Hessen ausgesprochen mild. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 13 Grad im Norden und 16 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Zunächst wird es stark bewölkt und im Norden kann es gebietsweise etwas regnen. Dann soll es auch zu Auflockerungen kommen, zunehmend bleibt es niederschlagsfrei.