Mildes Wetter und gebietsweise Schauer an Rosenmontag

Offenbach (dpa/lhe) - Rosenmontag wird es in Hessen mild und meist stark bewölkt. Gebietsweise ist mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zwischenzeitlich soll es auch trockene Abschnitte geben, ehe aus dem Westen Schauer aufziehen, hieß es. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 8 bis 11 Grad.