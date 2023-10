Letzte Oktobertage werden mild und mitunter nass

So bestimme ein kräftiges Sturmtief auf dem Nordatlantik knapp westlich der Britischen Inseln das Wetter in den kommenden Tagen. «Davon ausgehend werden wiederholt kleinere Tiefs mit ihren Niederschlagsgebieten über West- und Mitteleuropa gesteuert. Jene bringen uns reichlich Regen, aber auch für diese Jahreszeit verhältnismäßig milde Luft», erklärt Altnau.

Am Samstag ist es der Vorhersage zufolge im Norden trüb mit länger anhaltendem Niederschlag. Ansonsten fällt gebietsweise Regen, aber südlich der Donau bleibt es bei größeren Aufheiterungen weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 17 Grad. Im Nordosten und Osten weht schwacher bis mäßiger, sonst in Böen teils frischer bis starker Wind aus Südwest bis Süd. Im höheren Bergland sowie auf den Nordseeinseln kann es stürmisch werden.

Laut DWD hält das wechselhafte Wetter voraussichtlich auch über das Wochenende an. «Auch in der neuen Woche ist keine grundlegende Änderung zu erwarten», sagt Altnau. So bleibe ein tiefer Luftdruck wetterbestimmend. Und: «Stabile Hochdruckgebiete halten vorerst keine Aktien am Wetter.»