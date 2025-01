Offenbach (dpa/lhe) - Wechselhaft ist das Wetter in Hessen - und windig. Am Vormittag wehen vor allem in Gipfellagen einzelne starke Böen. In exponierten Gipfellagen sind am Mittag auch einzelne Sturmböen wahrscheinlich. Am Abend beruhigt sich der Wind, wie der Deutsche Wetterdienst berichtete.