Wetter in Hessen weiterhin recht mild

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen zeigt sich am Dienstag von der durchwachsenen Seite. Zunächst ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach wechselnd bis stark bewölkt und anfangs fällt noch stellenweise Schauer oder schauerartiger Regen. Später gibt es gebietsweise Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 12 Grad, in höheren Lagen um 6 Grad.