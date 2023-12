Regen und milde Temperaturen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Milde Temperaturen und regnerisches Wetter erwarten die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Der Sonntag startet stark bewölkt und gebietsweise regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und zehn Grad.