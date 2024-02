Wochenende in Hessen wird trüb, aber mild

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt auch in den kommenden Tagen bewölkt und regnerisch - mancherorts aber auch niederschlagsfrei. So starte das Wochenende am Freitag «ungewöhnlich mild», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen demnach voraussichtlich Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad. Ab dem Nachmittag zieht Regen auf.